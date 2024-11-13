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        Judocular Samsun'daki ortak kampta buluştu

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakaları çalışma kampı, Samsun'da gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:08
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        Judocular Samsun'daki ortak kampta buluştu
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        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakaları çalışma kampı, Samsun'da gerçekleştiriliyor.

        Samsun TOHM'da düzenlenen ortak çalışma kampına Türkiye'den aralarında millilerin de bulunduğu 105 sporcu katılıyor.

        Judocular, 16 Kasım'a kadar devam edecek kampta 2025 yılında düzenlenecek müsabakalara hazırlanıyor.

        Milli Takım Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine, kampa ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde üst düzey sporcuların katıldığını söyledi.

        Kampta tecrübelilerle judoya yeni başlayanları aynı minderde buluşturmayı amaçladıklarını belirten Zayimoğlu, "Türkiye'de TOHM tesislerinde 2025 sezonunun ilk kampımızı başlattık. Gelen arkadaşlar Türkiye'nin en iyileri kendi kategorisinde. Bu kamp hem Türkiye şampiyonası hem uluslararası alandaki sonuçlara yansıyacaktır." dedi.

        Haftanın 6 günü günde iki antrenman yaptıklarını anlatan Zayimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Burada herkes birbirini tetikliyor. Derece almıyorsa zaten gidiyor, uygun olmayan, kendini ifade edemeyen dışarıda kalıyor. Bu çocuklardan umutluyuz. İnşallah ileride olimpiyata gidip oradan madalya alalım. Sadece gitmek değil, gitmekle de övünmeyeceğim. Kendi içimizden, kendi tabanımızdan, özümüzden çıkan çocuklarımızın oraya gitmesine taraftar bir hocayım, inşallah olacak."

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