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        Samsun'da iki evinde 27 silah ele geçirilen zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikametlerinde 3'ü antika 27 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:38
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        Samsun'da iki evinde 27 silah ele geçirilen zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikametlerinde 3'ü antika 27 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 antika tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 159 tabanca fişeği ve 52 tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan ikametlerin sahibi M.S. (43), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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