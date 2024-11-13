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        Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt seferler başladı

        SunExpress Havayolları tarafından Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt uçak seferleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:54
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        Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt seferler başladı
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        SunExpress Havayolları tarafından Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt uçak seferleri başladı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurova Havalimanı'ndan 12 Kasım 2024 tarihinde kalkan ilk uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

        Uçuş ekibi ve yolcular, DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürü Cemal Uzuner, Çelebi Hava Servisi İstasyon Müdürü Semih Bereketoğlu ile havalimanında görevli ekipler tarafından karşılandı.

        Çukurova-Samsun ile Samsun-Çukurova karşılıklı seferleri, 12 Kasım 2024 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında haftanın salı ve cuma günleri gerçekleşecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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