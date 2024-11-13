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        Birini koparmanın cezası 387 bin lira olan kum zambaklarının yüzlercesine zarar verildi

        RECEP BİLEK - Samsun'un Tekkeköy ilçesinin sahil kesiminde bulunan ve birini koparana 387 bin 141 lira para cezası verilen kum zambaklarına (pancratium maritimum) iş makinesiyle zarar verildiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:50
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        Birini koparmanın cezası 387 bin lira olan kum zambaklarının yüzlercesine zarar verildi
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        RECEP BİLEK - Samsun'un Tekkeköy ilçesinin sahil kesiminde bulunan ve birini koparana 387 bin 141 lira para cezası verilen kum zambaklarına (pancratium maritimum) iş makinesiyle zarar verildiği ortaya çıktı.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, "Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Costal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor" ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Karadeniz Sokak'taki kumsalda jandarma ve polis ekipleriyle inceleme yapan Tarım Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki izleri incelediğinde paletli iş makinesiyle bölgeden kum alındığını, bu sırada koruma altında bulunan zambaklara zarar verildiğini belirledi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor.

        Önceki yıllarda zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuş, bu sayede zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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