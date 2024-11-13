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        Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:21
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        Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma koşusu ile başladı. Sürat çalışmasının ardından dar alan oyunu ile sona eren idmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

        Karadeniz temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle futbolculara yapılan idmanın ardından 4 gün izin verdi.

        Samsunspor, iznin ardından Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü tekrar başlayacak.

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