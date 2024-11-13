Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Karadeniz temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle futbolculara yapılan idmanın ardından 4 gün izin verdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma koşusu ile başladı. Sürat çalışmasının ardından dar alan oyunu ile sona eren idmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.