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        67 yaşında itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi

        Samsun'da Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 67 yaşındaki Nimet Saral, itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:06
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        67 yaşında itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi
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        Samsun'da Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 67 yaşındaki Nimet Saral, itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Nimet Saral'ın çocukluğundan beri itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

        Huzurevinden alınan Saral'a itfaiyeci kıyafetleri giydirildi.

        Yangın söndürme cihazlarını inceleyen Saral, daha sonra yangın söndürme simülasyonuna katıldı.

        Daha sonra yangın söndürme eğitimi alan Saral, itfaiye ekipleri ile birlikte şehir turu attı.

        Saral, burada yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri itfaiyeci olmak istediğini vurguladı.

        Hayat şartlarının onu farklı meslekler yapmaya ittiğini anlatan Saral, bir günlük de olsa çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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