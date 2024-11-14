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        Samsun'da yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan zanlı yakalandı

        Samsun'da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:11
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        Samsun'da yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan zanlı yakalandı
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        Samsun'da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan şüpheli yakalandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahsi teşvik soruşturmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması başlattı.

        Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen E.N.U'yu yakaladı.

        Zanlının adresinde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koydu.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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