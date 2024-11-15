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        Bafra Ovası'nda 13 bin ton brokoli rekoltesi bekleniyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde ağustos ayında dikilen brokolinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:35
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        Bafra Ovası'nda 13 bin ton brokoli rekoltesi bekleniyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ağustos ayında dikilen brokolinin hasadına başlandı.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alana kışlık, 75 bin dekar alana da yazlık sebze ekimi yapıldığını söyledi.

        Bafra Ovası'nda 6 bin 500 dekar alanda brokoli ekimi gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ağustos ve eylül ayında ekilen brokolinin hasadı başladı. Brokoli dönüme 2 ton ürün verir. Bu yıl 13 bin ton rekolte olması bekleniyor." dedi.

        Brokoli rekoltesinde geçen seneye göre düşüş olduğunu dile getiren Aşçı, "2023 yılında hava şartları iyiydi. Bu yıl ağustos ayında bir, eylül ayında iki kez sel yaşandı. Bu yüzden 2024 yılında rekoltede düşüş yaşanacak. Tarladan çıkan brokoli komisyoncular tarafında kilogramı 100 liradan alınıyor. Fiyatlar güzel, bunun sebebi ovada brokolinin az olması. Bu da fiyatları etkiledi." diye konuştu.

        Aşçı, hasat edilen brokolinin iç pazara gönderildiğine işaret ederek, "Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin yanı sıra Konya ve Ankara'ya gönderiliyor. Mahsul çoğaldıkça ülkenin her yerine gidebilir." ifadesini kullandı.

        Bafra Ovası'nda her çeşit kışlık, yazlık sebze ve baklagil ürünü üretmeye devam ettiklerini anlatan Aşçı, mazot, gübre, ilaç ve enerjinin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini söyledi.

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