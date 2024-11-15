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        Samsun'da ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı adliyede

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:49
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        Samsun'da ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 zanlı adliyede
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K'nin (16) işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Yaralı A.G'nin ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tedavisi sürüyor.

        Dün Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişimindeki ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili K.D, M.A. ve S.K'yi gözaltına almıştı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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