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        Samsun'da para vermeyen annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

        Samsun'da, kendisine para vermeyen annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:50
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        Samsun'da para vermeyen annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
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        Samsun'da, kendisine para vermeyen annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı.

        İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine harekete geçti.

        Adrese giden ekipler, para istediği annesini vermeyince tehdit eden ve evdeki eşyalara zarar veren Y.K'yi (26), "tehdit ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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