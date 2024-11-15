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        Samsun'da 64 yaşındaki kişi sürücü belgesi aldı

        Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki Hasan Türk, sürücü kursunu bitirerek ehliyet almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:25
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        Samsun'da 64 yaşındaki kişi sürücü belgesi aldı
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        Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki Hasan Türk, sürücü kursunu bitirerek ehliyet almaya hak kazandı.

        Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hasan Türk, sürücü belgesi almak için gittiği özel sürücü kursunu başarıyla tamamladı.

        Ardından sınavda da başarılı olan Türk, B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı.

        Kurs öğretmeni İlyas Ağca, yaptığı açıklamada, Türk'ün 1960 doğumlu olduğunu belirterek, "Kursiyerlere örnek gösterdiğimiz bir adaydır. Orta yaş ve üzeri kursiyerlerimizin ehliyet konusundaki kararsızlığında Hasan amca azim ve kararlılığıyla örnek teşkil etmektedir. Kendisine trafikte güvenli sürüşler dileriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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