Tekkeköy'de "Cuma Buluşmaları" programı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de üreticiler bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Başköy Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve kahverengi kokarca ile mücadele konularında bilgi verdi.