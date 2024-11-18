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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunun firari yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:31
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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunun firari yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda polis, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T'yi (31) belirlenen bir adreste yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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