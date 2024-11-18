Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirildi.

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