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        Samsun'da diyabetli çocuklar fidan dikti

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), diyabete dikkati çekmek için çocuklarla fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:21 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:21
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        Samsun'da diyabetli çocuklar fidan dikti
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), diyabete dikkati çekmek için çocuklarla fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bölümü tarafından OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe OMÜ'de tedavi gören diyabetli çocuklar katıldı.

        OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, diyabete olan farkındalığı hatırlatmak için fidan dikim programı düzenlediklerini söyledi.

        Diyabetin hekimlere göre hastalık olmadığını dile getiren Aydın, "Diyabet aslında yemek öncesi insülin yetmediği için insülin yapılan bir durum, o yüzden hastalık demiyoruz. Yeter ki her şey kontrol altında yapılsın. Yemekleri düzgün yiyelim, aralarda bir şey yemeyelim ve insülini düzenli yapalım. Her şey güzel gidecek, isteyen istediği mesleği seçebilir, istediği okula gidebilir ne yaşamında ne de bundan sonraki hayatında engel olacak bir durum değil." diye konuştu.

        Etkinlikte 30 erguvan fidesi toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe, diyabetli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, öğretim üyeleri, doktorlar, hemşireler, üniversite öğrencileri de katıldı.

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