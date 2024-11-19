Bafra Ovası'nda kırmızı lahanada 130 bin ton rekolte bekleniyor

Samsun'un Bafra ilçesinde temmuzda ekilen kırmızı lahananın hasadı sürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, ovada yazlık ve kışlık olmak üzere 330 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, arazinin 12 ay boş kalmadığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana ekimi gerçekleştirildiğini belirten Tosuner, "Kasım ayında kırmızı lahananın hasadı başladı. Kırmızı lahanada yaklaşık 130 bin ton rekolte bekliyoruz. Ağustosta bir, eylülde iki kez aşırı yağış oldu ve tarım arazilerini su bastı. Buna bağlı olarak rekoltede düşüş yaşandı." dedi.