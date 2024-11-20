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        Samsun'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:31
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        Samsun'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, İsmet Paşa ile İshaklı mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, araç plaka ve tescilsiz olduğu düşünülen araçlara yönelik ise denetim yaptı.

        Ekipler, uygulamada 22 motosikleti kontrol edilip, kasksız motosiklet kullanmaktan 3 kişiye 2 bin 70 lira cezai işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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