Samsun'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, İsmet Paşa ile İshaklı mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, araç plaka ve tescilsiz olduğu düşünülen araçlara yönelik ise denetim yaptı.

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