Bafra Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, "Sorunsuz üstyapı, sorunsuz yarınlar" hedefiyle altyapı ve benzeri nedenlerden deforme olan yol ve kaldırımlarda düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları inceledi. Kaldırım çalışmalarını tamamlanan Çetinkaya Mahallesi'nde SASKİ tarafından kanalizasyon hattının yapıldığı noktalarda beton çalışmasına eş zamanlı olarak, aynı güzergahlarda yağmur suyu için mazgal yerleştirme işlemleri yürütülüyor.