Samsun'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Faruk Acar (30) yönetimindeki 55 AEJ 102 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde Zekiye Çağır'ın (64) kullandığı üç tekerlekli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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