Salıpazarı Barajı projesinden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı

Kura çekimine, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Abdullah Çömlekçi, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı heyeti ve hak sahipleri katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Salıpazarı Barajı projesinden etkilenen 8 hak sahibi aile için Bereket Mahallesi Alanyaykın Yolu üzerinde, yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında 4 katlı ve toplam 8 daireden oluşan konutlar inşa edildi.

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