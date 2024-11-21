Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü U.B'yi (23) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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