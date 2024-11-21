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        Havza'da UKOME Alt Komisyonu toplandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:31
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        Havza'da UKOME Alt Komisyonu toplandı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda komisyona gelen talep ile gündem maddeleri görüşülerek, bir üst kurula sevki kararlaştırıldı.

        Toplantıya Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen, Havza Trafik Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Demir, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, UKOME Şube Müdürlüğü görevlisi Fevzi Oktay Aydın ile Trafik Hizmetleri şube görevlisi Alper Oğuzhan Kaptan katıldı.

        Demir, toplantıda ilçede trafikteki can ve mal güvenliği sağlamak adına değerlendirmelerde bulunulduğunu, ayrıca kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirildiğini kaydetti.

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