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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1032 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:54
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1032 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 1032 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç. (23) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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