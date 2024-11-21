Samsun'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erdem Enes'in (20) kullandığı 55 AOT 014 plakalı motosiklet, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Başar'a (24) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Enes ile Başar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.