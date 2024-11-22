Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G.M. (45) ve M.T. (40), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçede belirlenen dört adrese operasyon gerçekleştirdi.

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