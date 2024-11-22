Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin lira ceza uygulandı

        Samsun'da, 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin 467 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin 467 lira ceza verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, denizlerde yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla denizden ve karadan denetim gerçekleştirdi.

        Samsun'un Yeşilırmak, Taşlık ve Sancaklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 6 balıkçı gemisi ile 9 kişinin seyir fenerleri kapalı şekilde seyir gerçekleştirdiklerini tespit etti.

        Ekipler, teknelere, balıkçı gemileri ve gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresini ibraz edememe, gemi ve personele ait belge ve sertifikaları ibraz edememe, çift algarna donanımı ile yasa dışı su ürünleri avlama, gemi üzerine geminin adını yazmama gibi nedenlerle 138 bin 467 lira idari para cezası uyguladı.

        Denetimde bulunan 4 çuval deniz salyangozu ise yeniden denize bırakıldı.

        Ekipler, isimsiz ve ruhsatsız tekne ile teknelerdeki üç algarna donanımına da el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çalışması yapacak
        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması çalışması yapacak
        Havza'da jandarmadan öğretmenlere çiçek
        Havza'da jandarmadan öğretmenlere çiçek
        Samsun'da bir kişinin yolda bulduğu para sahibine teslim edildi
        Samsun'da bir kişinin yolda bulduğu para sahibine teslim edildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Samsun'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Samsun'da konuştu:
        Havza'da KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı
        Havza'da KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı