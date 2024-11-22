Samsun'da 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin lira ceza uygulandı

Samsun'da, 6 balıkçı gemisine çeşitli suçlardan 138 bin 467 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, denizlerde yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla denizden ve karadan denetim gerçekleştirdi.

Samsun'un Yeşilırmak, Taşlık ve Sancaklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 6 balıkçı gemisi ile 9 kişinin seyir fenerleri kapalı şekilde seyir gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Ekipler, teknelere, balıkçı gemileri ve gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresini ibraz edememe, gemi ve personele ait belge ve sertifikaları ibraz edememe, çift algarna donanımı ile yasa dışı su ürünleri avlama, gemi üzerine geminin adını yazmama gibi nedenlerle 138 bin 467 lira idari para cezası uyguladı. Denetimde bulunan 4 çuval deniz salyangozu ise yeniden denize bırakıldı.