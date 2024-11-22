Samsun'da 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Firari hükümlünün adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 26 fişek, esrar, 5 sentetik ecza hapı, esrar öğütücü ve pipo ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 17 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.T'yi (41) saklandığı adreste yakaladı.

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