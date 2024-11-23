Samsun'da hayvana cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunan ve eziyet edenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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