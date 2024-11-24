Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 428 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 428 köy ve mahalle yolu açılmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 428 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 428 köy ve mahalle yolu açılmaya çalışılıyor.

        Samsun'da kar nedeniyle 142 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Atakum'da 10, Canik'te 10, Tekkeköy'de 1, Terme'de 4, Salıpazarı'nda 4, Ayvacık'ta 5, 19 Mayıs'ta 2, Bafra'da 2, Alaçam'da 3, Yakakent'te 3, Kavak'ta 5, Havza'da 17, Asarcık'ta 8, Ladik'te 10, Vezirköprü'de 58 olmak üzere 142 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

        Sinop'ta da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar sebebiyle kapalı bulunan 81 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekiplerince merkez ilçede 2, Boyabat'ta 27, Dikmen'de 3, Durağan’da 32, Erfelek'te 4, Gerze'de 11 ve Saraydüzü’nde 2 olmak üzere kapalı bulunan 81 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için yürütülen kar küreme çalışmaları devam ediyor.

        Amasya'da ise 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tokat'ta da ulaşıma kapanan 100 köy yolunu açmak için ekipler çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Bafra'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Bafra'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Alman teknik direktör Gisdol, "doğru projeyi" bekliyor:
        Alman teknik direktör Gisdol, "doğru projeyi" bekliyor:
        Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda kürsü için ça...
        Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda kürsü için ça...
        Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kenevir tohumundan biyodizel üretildi
        Tarımsal Araştırma Enstitüsünde kenevir tohumundan biyodizel üretildi
        Samsun'a mevisimin ilk karı yağdı
        Samsun'a mevisimin ilk karı yağdı
        Bafra'da jandarma öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Bafra'da jandarma öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı