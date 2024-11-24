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        Samsun Valisi Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:55
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        Samsun Valisi Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Tavlı, mesajında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olmasının yanı sıra gelecek nesilleri yetiştirdikleri için mesuliyetinin de büyük olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Tavlı, "Bilgi, tecrübe ve irfanlarıyla bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetiştirmek için gayret gösteren öğretmenlerimiz, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden ve kalemin kılıçtan üstün olduğuna inanan bir medeniyetin mensubu olan aziz milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

        "Kıymetli öğretmenlerimizin, aziz milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini ve geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla yürütecekleri çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zihni açık, ufku açık, yeniliklere açık, bilgiyi ve bilgi teknolojilerini en doğru şekilde kullanabilen, milli değerlerle donanmış, öz güven ve ideal sahibi nesiller yetiştirmeye devam edeceklerine, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmamızda öncü rol üstleneceklerine yürekten inanıyoruz. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı gün vesilesiyle, nesillerimizi bugünlere taşıyan rehberlikleri, Türkiye Yüzyılı’nın inşası ve çok daha müreffeh bir gelecek için gösterdikleri gayretlerinden dolayı tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş, bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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