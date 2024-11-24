Samsun Valisi Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, öğretmenliğin kutsal bir meslek olmasının yanı sıra gelecek nesilleri yetiştirdikleri için mesuliyetinin de büyük olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Tavlı, "Bilgi, tecrübe ve irfanlarıyla bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yetiştirmek için gayret gösteren öğretmenlerimiz, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden ve kalemin kılıçtan üstün olduğuna inanan bir medeniyetin mensubu olan aziz milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.