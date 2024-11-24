Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 2 bin 630 sentetik ecza, 70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin lirayı ele geçirdi.

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