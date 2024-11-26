Samsun'da makine ve otomotiv sanayi çalışmaları

Samsun'da Makina, Otomotiv Yan Sanayi Kümelenmesi Çalıştayı'nın ikinci hazırlık toplantısı düzenlendi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Derebahçe Atölyelerinde Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kaynakçı ve diğer kursların açılması için Makine Mühendisleri Odası ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokuluna görev verildi.

Eğitim projesinin Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü tarafından projelendirilmesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmesine, çalıştayda sunulacak projenin adının "Samsun Makina ve Otomotiv Sanayine Hazır" olmasına, çalıştayda endüstri 4.0 tanıtım filmi gösterimi yapılmasına, işletmelerin Ulusal Staj Programına kayıt olmalarına, Model Fabrika'nın çalıştaya entegrasyonunun sağlanmasına karar verildi.