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        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:38
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        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

        Program öncesi, Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrenciler tarafından Öğretmenler Günü nedeni ile yapılan resimlerden oluşan sergiyi gezdiler.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından programda şehit öğretmenler slaydı izletildi, şiirler okundu, öğrenciler gösteri ve piyano dinletisi sundu, öğretmenler tarafından oratoryo sahnelendi.

        Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen Gülseli Arslan ve Recep Yaşoğlu’na şeref belgeleri Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından verildi.

        Göreve yeni başlayan öğretmenlere yemin ettirilmesi ile devam eden programın son bölümünde ise protokol tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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