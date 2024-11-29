Doğaseverlerin uğrak noktası Kocadağ Yaylası beyaza büründü

Sahile 19 kilometre uzaklıktaki yayla, gün içinde farklı mevsim yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri konumunda.

Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ‎pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, Samsun manzarasını izlemek isteyenlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Her mevsim gezi rotaları arasında bulunan Kocadağ Yaylası, kentte doğa turizminde önemli bir yer tutuyor.

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