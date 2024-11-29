Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. ile M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ilçede belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 senet, 10 yazılı çek, 3 boş çek, çek defteri, 5 ipotek belgesi, 4 alacak verecek defteri, 5 tapu, 15 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 6 harici bellek, 5 harddisk, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 188 tabanca fişeği ele geçirdi.

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