Samsun'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İlçede dün, Aktekke Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmiş, olayla ilgili A.V. ve B.A. gözaltına alınmıştı.

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