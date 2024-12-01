Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alaçam'da gençler sabah namazında buluştu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Alaçam İlçe Temsilciliğince "Sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz, sabahın nuruna birlikte uyanıyoruz" çağrısıyla gençler sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da gençler sabah namazında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Alaçam İlçe Temsilciliğince "Sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz, sabahın nuruna birlikte uyanıyoruz" çağrısıyla gençler sabah namazında bir araya geldi.

        Üniversite, lise ve ortaokul öğrencisi gençler Alaçam Kubbeli Camisi'nde sabah namazında buluştu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılan gençler cemaatle birlikte dua etti.

        TÜGVA Alaçam İlçe Temsilciliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Türkü sevgisi farklı yaşlardaki kişileri koroda buluşturdu
        Türkü sevgisi farklı yaşlardaki kişileri koroda buluşturdu
        Kol ve karın germe ameliyatı oldu, dikiş izleri kaldı
        Kol ve karın germe ameliyatı oldu, dikiş izleri kaldı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin köpekli arama kurtarma takımı olası afetlere...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin köpekli arama kurtarma takımı olası afetlere...
        Samsun'da bir evde 3 silah ele geçirildi
        Samsun'da bir evde 3 silah ele geçirildi
        Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir ara...
        Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir ara...
        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından