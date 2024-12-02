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        Samsun'da mobilya çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:35
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        Samsun'da mobilya çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'ndeki bir iş yerinde ikinci el mobilyanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı ikinci el satıcısı olduğu öğrenilen K.K'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada mobilyaları ele geçirdi.

        Gözaltına alınan K.K. ise emniyete götürüldü.

        Ele geçirilen mobilyalar ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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