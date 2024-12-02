Samsun'da mobilya çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde mobilya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'ndeki bir iş yerinde ikinci el mobilyanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı ikinci el satıcısı olduğu öğrenilen K.K'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada mobilyaları ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.K. ise emniyete götürüldü.
Ele geçirilen mobilyalar ise sahibine teslim edildi.
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