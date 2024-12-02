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        Samsun'da kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:35
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 suç kaydı bulunan E.Ç'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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