Köylüler el ele verip köy okulunun kışlık odununu kestiler

Samsun’un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi İlkokulu’nun kışlık odununu köy halkı el birliği vererek hazırladı.

Soba ile ısınan köy okulunda onbir öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor. Köy halkı her yıl bir araya gelerek okulun eksikliklerinin giderilmesi için toplanıyor.

Büyükkırık Mahalle Muhtarı Yılmaz Er, AA muhabirine, çocuklarının eğitim gördüğü okula katkı verdiklerini söyledi.