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        Köylüler el ele verip köy okulunun kışlık odununu kestiler

        Samsun'un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi İlkokulu'nun kışlık odununu köy halkı el birliği vererek hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:34
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        Köylüler el ele verip köy okulunun kışlık odununu kestiler
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        Samsun’un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi İlkokulu’nun kışlık odununu köy halkı el birliği vererek hazırladı.

        Soba ile ısınan köy okulunda onbir öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor. Köy halkı her yıl bir araya gelerek okulun eksikliklerinin giderilmesi için toplanıyor.

        Büyükkırık Mahalle Muhtarı Yılmaz Er, AA muhabirine, çocuklarının eğitim gördüğü okula katkı verdiklerini söyledi.

        Er, "Yapılan şeyler tek başımıza yapılacak şeyler değildi, devletimizin bize katkısı çok fakat her şeyi de devletten beklemiyoruz. Burada bizim çocuklarımız okuyor. Her yıl mahalle halkımızla birlikte okulumuza yardımcı oluyoruz. Devletimizin verdiği 6 tonluk odunu el ele verip 4 saatte kestik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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