Köylüler el ele verip köy okulunun kışlık odununu kestiler
Samsun'un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi İlkokulu'nun kışlık odununu köy halkı el birliği vererek hazırladı.
Samsun’un Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi İlkokulu’nun kışlık odununu köy halkı el birliği vererek hazırladı.
Soba ile ısınan köy okulunda onbir öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor. Köy halkı her yıl bir araya gelerek okulun eksikliklerinin giderilmesi için toplanıyor.
Büyükkırık Mahalle Muhtarı Yılmaz Er, AA muhabirine, çocuklarının eğitim gördüğü okula katkı verdiklerini söyledi.
Er, "Yapılan şeyler tek başımıza yapılacak şeyler değildi, devletimizin bize katkısı çok fakat her şeyi de devletten beklemiyoruz. Burada bizim çocuklarımız okuyor. Her yıl mahalle halkımızla birlikte okulumuza yardımcı oluyoruz. Devletimizin verdiği 6 tonluk odunu el ele verip 4 saatte kestik. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
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