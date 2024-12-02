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        Samsun'da LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Samsun'da etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:34
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        Samsun'da LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi
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        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Samsun'da etkinlik düzenledi.

        Samsun LÖSEV'den yapılan açıklamada, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe 70 LÖSEV gönüllüsünün katıldığı bildirildi.

        LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Nurşah Uzun, 26 yıldır LÖSEV olarak kanser hastaları için mücadele verdiklerini dile getirdi. LÖSEV'de her yaş ve kesimden gönüllülerin hastalar için mücadele verdiklerini söyleyen Uzun, LÖSEV'de gönüllülerin çocuklar ve toplumun faydası için çalıştıklarını dile getirdi.

        Yedi yıldır LÖSEV'de gönüllü olan İlyas Gökhan Şahin, LÖSEV'de hem Samsun'dan hem de Türkiye çapında çok güzel dostluklar kurduğunu ve çok kişiye yardım etme şansı yakaladığını söyledi.

        Şahin, şu ifadelere yer verdi:

        "Bence günümüzde insanların en çok ihtiyacı olan şey empati. LÖSEV bu konuda çok büyük katkılar sağladı. Lösemi dediğimiz hastalık çok zorlu süreçlerde insanların mücadele etmesi gereken bir hastalık. İnsanlar ile birebir dertlerini dinleme şansım oldu ve empati duygumu geliştirmemi sağladı."

        LÖSEV'de gönüllü olmak isteyenlerin "www.losev.org.tr" web adresinden ya da 0312 447 0660 numaralı telefondan kayıt olabilecekleri aktarıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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