Samsun'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde C.A'ya ait iki katlı çay ocağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.
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