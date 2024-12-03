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        Samsun'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:14
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        Samsun'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde C.A'ya ait iki katlı çay ocağında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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