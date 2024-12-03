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        Samsun Valisi Tavlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:50
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        Samsun Valisi Tavlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tavlı, mesajında, hayatın tüm alanlarında zorlukları aşarak elde ettikleri başarılarla gururlandıran, azim, inanç ve kararlılıklarıyla ilham kaynağı olan engellilerin mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

        "Önce insan" diyen ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin mensubu olan aziz milletinin ve toplumun ayrılmaz parçası engellilere bu mücadelelerinde her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tavlı, her konuda onların yanlarında yer almaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

        Engellilerin önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Vali Tavlı, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla daha fazla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden devletimiz de spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

        "Bugün gelinen noktada, engelli kardeşlerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi ve geleceğe güvenle bakmalarının sağlanması konularında ülkemizin dünyaya örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını hep birlikte devlet ve millet olarak memnuniyetle, gururla müşahede ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimizin sorunları, talepleri ve ihtiyaçları hususunda toplumsal duyarlılığın daha da artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimizi en kalbi duygularla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum."

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