Samsun Valisi Tavlı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, hayatın tüm alanlarında zorlukları aşarak elde ettikleri başarılarla gururlandıran, azim, inanç ve kararlılıklarıyla ilham kaynağı olan engellilerin mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

"Önce insan" diyen ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin mensubu olan aziz milletinin ve toplumun ayrılmaz parçası engellilere bu mücadelelerinde her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tavlı, her konuda onların yanlarında yer almaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Engellilerin önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Vali Tavlı, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla daha fazla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden devletimiz de spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.