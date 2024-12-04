Evinin bahçesinde 3 metrelik çukur açıp kaçak kazı yapan zanlı yakalandı

Bahçenin kazı alanında yapılan aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, kürek, elektrik tesisatı, 2 projektör ve değişik ebatlarda matkap ucu ele geçirildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukuru fark etti.

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