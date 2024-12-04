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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:58
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, Emirefendi Mahallesi'nde şüpheli S.K. (31) isimli kadının üzerinde 15 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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