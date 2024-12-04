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        Şehit Kander Babür'ün ismi Terme'de evinin bulunduğu sokağa verildi

        Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde görev yaptığı esnada şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün adı, ailesinin evinin bulunduğu sokağına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:09
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        Şehit Kander Babür'ün ismi Terme'de evinin bulunduğu sokağa verildi
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        Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde görev yaptığı esnada şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün adı, ailesinin evinin bulunduğu sokağına verildi.

        Terme Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Kul'un başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda oy birliğiyle, şehit sözleşmeli er Kander Babür'ün adını ölümsüzleştirmek amacıyla çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği, ailesi ile yaşadığı Aksoy Sokağı'nın adının, Şehit Kander Babür Sokak olarak değiştirilmesi kararı alındı.

        Şehit Babür’ün isminin yaşadığı evin sokağına verilerek ölümsüzleştirildiğini vurgulayan Kul, "Ülkemiz, bütün değerleriyle her zaman bu millete hizmet etmiş, canından kanından değerler bahşetmiş hiç kimseyi unutmayacaktır. Şehidimizin ismini ailesi ile yaşadığı sokağa vererek, unutulmamasını ve aziz hatırasının daima yaşamasını istedik. Bu vesileyle şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

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