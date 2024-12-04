Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

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