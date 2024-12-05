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        Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:44
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        Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

        Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

        Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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