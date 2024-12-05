Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

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