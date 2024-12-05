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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:04
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'unun işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerden 7'sinin işlemleri sürüyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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