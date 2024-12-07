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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:58
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, H.B.Y. ve H.K.Y'nin belirlenen depo ve adreslerine yaptıkları operasyonda, 19 ruhsatsız pompalı tüfek, 25 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 200 dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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